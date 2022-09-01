شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين دولار تفصل Jurassic World: Dominion عن المليار دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم Jurassic World: Dominion من تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 990 مليونًا و551 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، منذ طرحه فى الـ 10 من يونيو الماضى بدور العرض حول العالم، وبالتالي يفصله 10 ملايين من الوصول للمليار.

العمل الذى تنتجه شركة Universal Pictures.انقسمت إيراداته بين 374 مليونًا و876 ألف دولار في شباك التذاكرالأمريكي، و615 مليونًا و675 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصريح كريس برات جاء رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة Jurassic World".