المنتج محمود الشيخ يحتفل بعيد زواجه الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المنتج محمود الشيخ، على الاحتفال بمرور ٤ سنوات على زواجه، ونشر صورا تجمعهما عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وأقام الشيخ، احتفالية خاصة لزوجته بهذه المناسبة بأحد الأماكن السياحية، والتقطا عدة صور تذكارية تزامنا مع هذه الاحتفالية.

وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها"، و"بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب، و"ويلي" لمحمد منير، و"الملك" و"نمبر وان" و"تيك توك" لمحمد رمضان.

كما تولت شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، تنفيذ كليب "أنا البطل"، وكليب "ثابت"، وكليب "تنطيط" وكليب"بلالين" للنجم محمد رمضان، وكليب "صحاب أونطة" للنجم حكيم، وغيرها، وأيضا تنفيذ حفل محمد رمضان الأخير الذي أُقيم بالعلمين الجديدة