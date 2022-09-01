حازم إيهاب يكشف عن الأدوار التي يفضل تجسيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرح الفنان حازم إيهاب أنه يفضل تقديم الأدوار التي تحتاج لإعادة بناء من جديد، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "عرب وود".

وقال حازم إيهاب: "بحب أوي الأدوار اللي بيكون فيها شغل على الشخصية من أولها لآخر، بخلق شخصية جديدة تماما، وبديلها وزن وملامح وشكل وطريقة كلام، حاجة من الأول، بس للأسف الحاجة بتكون محتاجة تتصور على فترات كبيرة، وإحنا للأسف معندناش الأريحية دي".

يذكر أن حازم إيهاب روى تفاصيل الصدمة التي مرّ بها عقب وفاة ابنه "يونس" بعد 13 يوما من ولادته بعيب خلقي في القلب.

وقال إيهاب، في لقاء له ببرنامج "رمادي" عبر "فيسبوك": "لقيت تليفون جايلي أنه توفى يعني، روح بقى لف لفة تصاريح الدفن وحساب المستشفى، وطبعا من سذاجتي عشان أول مرة أكون في موقف زي ده روحت مكلم حد حجزلي قاعة عزاء وبعدين اكتشفت أنه الأطفال مبيكونش ليهم عزاء أصلا".

أضاف: "وبرضو من سذاجتي باخد (يونس) وهو في الكفن ورايحين نصلي عليه، فإمام المسجد لقيته بيضحك وقالي (يا حبيبي إحنا بنصلي على المتوفي عشان ربنا يخفف عنه ويرحمه وكده.. فإحنا بنصلي على ده ليه؟ ده إحنا نحاول نتمحك فيه بس كده عشان يدخلنا معاه الجنة)، وراح واخده مني وحاطه مع نعش حد كان بيتصلى عليه برضو وروحنا مصليين عليه".

وشارك حازم إيهاب في مسلسلات: وجوه، إلا أنا، ونسني، أهو ده الي صار، لآخر نفس، كأنه إمبارح، الحساب يجمع".