شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيي حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد فؤاد، حفلاً غنائيًا غدا الجمعة فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم محمد فؤاد باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

والأيام الماضية تم تغريم النجم محمد فؤاد 20 ألف جنيه، لغنائه بطريقة "بلاى باك" على فلاشة، خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه يحترم قرارات النقابة ويقدر مجهودهم فى دعم الموسيقيين.

وقدم فؤاد خلال الحفل الغنائى فى الساحل الشمالى عددا من أغنياته الشهيرة منها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وفي سياق متصل، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات محمد بندارى وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار، كما اختار فؤاد أغنية أخرى من كلمات محمد بندارى، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلى الخواجة، لكن لم يستقر على اسمها حتى الآن، وينتمى كلاهما للأغنيات الدرامية التي اشتهر بها فؤش.