وفاة الفنان المصري الشاب أمين العسال إثر أزمة صحية

كتب امير فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 05:47 صباحاً - توفي الفنان المصري الشاب والمذيع أمين العسال، نجل الفنانة سهير طه حسين، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها إلى المستشفى.

وكان الفنان أمين العسال قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى، وطالب العديد من الفنانين حينها الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأعلنت الإعلامية دارين مصطفى صديقة أمين العسال أنه تم تحديد صلاة ظهر الخميس، موعدا لصلاة الجنازة بمسجد ”السيدة نفيسة“.

وكشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها أمين العسال ومات بسببها.

وقال مكرم في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: ”شايفين الضحكه دي.. مافارقتوش لحظة رغم إنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية، وضغط وسكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقا“.

وأضاف منير مكرم: ”من يوم ما عرفته، مفيش سنة ما دخلش فيها المستشفى مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعا مشاكل في شغله ومشاكل شخصية، ومع ذلك كان دايما لاممنا حواليه بالضحكة دي.. أخف روح شوفتها في حياتي، وأمرض جسم شوفته في حياتي، اختلفوا معاه كتير لكن لازم يبكوا على فراقه“.

وتابع مكرم: ”عرفتوا ليه التايم لاين مليان بحبايبه.. لأنه كان شعلة محبة وروح حلوة وأخوة وصداقة.. لأنه لن يجود الزمن بمثله، لأنه بكل بساطة.. أمين العسال“.

يذكر أن أمين العسال شارك بالعديد من الأدوار في عدة مسلسلات، منها: ”وتبقى الأرض دائمًا، وشمال يا دنيا، والمواطن برص“، كما أنه قدم بعض البرامج، أبرزها برنامج ”فص برلنت“، الذي استضاف فيه عدد كبير من نجوم الفن.