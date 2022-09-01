أنابيلا هلال جريئة ووسام بريدي بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجراام، صورة جديدة لها برفقة كلبها.

طارق صبري

نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة إسطنبول التركية.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسبه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يروج من خلالها لأحدث أعماله الفنية.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بجوار لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو.

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل، عبر حسبه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابه الرسمي بموبع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع غنستجرام، صورة جديدة له من السحل الشمالي.

وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ظهر فيها بصحبة زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي