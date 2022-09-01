أحمد بندق يشارك في مسلسل "أعمل إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى الفنان الشاب أحمد بندق، من تصوير مشاهده في مسلسل "أعمل إيه" بطولة الفنان خالد الصاوي والفنانة صابرين، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض المسلسل نهاية العام الجاري.

وكشف بندق، تفاصيل مشاركته في المسلسل، موضحا أنه يؤدي دور أمين شرطة بالمسلسل، حيث قام بتصوير مشاهده داخل استديو مصر وقسم شرطة الدقي خلال الشهر الجاري.

وأكد أحمد بندق، على أن كواليس العمل كانت جيدة ومليئة بالمواقف المضحكة، نظرا لطبيعة المسلسل وطبيعة الفنان خالد الصاوي الذي يسعى دائما إلى تخفيف الرهبة والتوتر لدى الممثلين الشباب بالضحك والمواقف الكوميدية.

ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

يذكر أن أحمد بندق شارك خلال الموسم الرمضاني الأخير في الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، والجزء الثالث من مسلسل العيلة، فضلا عن مشاركته في مسلسل اللغز ".

مسلسل "أعمل إيه" يتكون من 45 حلقة من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب.