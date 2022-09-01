خالد جلال ينعى أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج الكبير خالد جلال، الممثل ومقدم البرامج أمين العسال الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب جلال عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "في أمان الله وراحته وجناته حيث لا ألم ولا معاناة يا أمين".

وتابع: "أعرف أنك سعيد أنك ستلتقي بالغالية والدتك وأنك مطمئن لأنك طيب القلب، في جنة الله و رضوانه يا صديقي الغالي".

وتعرض أمين العسال لأزمة صحية منذ فترة استلزمت نقله المستشفى، حتى رحل عن عالمنا اليوم.

الفنان أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، شارك بأدوار صغيرة في عدة أعمال من بينها "وتبقى الأرض دائما"، "شمال يا دنيا"، "المواطن برص".

وعمل "العسال" في عدد من القنوات كما قدم برنامج بعنوان "فص برلنت" استضاف من خلاله عدد من النجوم.