محمد فؤاد يروج لحفله في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

ونشر فؤاد بوستر دعائي للحفل الذي يقام يوم الجمعة 2 سبتمبر القادم، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكانت نقابة المهن الموسيقية فرضت غرامة مالية على الفنان محمد فؤاد قدرها 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفته قرار النقابة بمنع استخدام "الفلاشة" في الحفلات الغنائية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد ألبوم "سلام"، والذي طرحه عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" في نهاية 2021، ومن بين أغاني الألبوم: "إيه اللي غير طبعنا"، "سلام"،و "أحكيلك "، و"الحفلة"، و"ليه"، و"ولا يهمك"، و"شاغلني ليه".