كيف هنأ نبيل الحلفاوي نادي الزمالك ببطولة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي جمهور نادي الزمالك بالتتويج بالدوري المصري الـ 14، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب: " خلاص يا جماعة، ألف مبروك لحبايبنا بالدوري الـ 14 وعقبال الفوز في ملعب لوسيل ونتطلع لنهائي مصري مصري في دوري الأبطال".

وتابع: "وفي الدوري الجديد لكل حادث حديث وما نتحرمش من بعض ومن التراشقات اللطيفة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.