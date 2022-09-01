هندية: "ابن أخويا استولى على شقتي وهددني بوظيفته اللي أنا بوست الجزم عشان يتعين فيها" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الممثلة هندية، أنها تعرضت للتهديد من نجل شقيقها الذي استولى على شقتها التي اشترتها منذ سنوات.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " اشتريت شقتين من جهاز الإسكان بالتقسيط، وكتبتهم باسم أخويا وابنه، ومكانوش يعرفوا، وكان معايا باسبور أخويا وبطاقة ابنه بالصدفة وقت ما كنا راجعين سوا من العمرة، وبعدها طلب مني واحدة منهم لابنه الأولاني، وافقت ومكانوش بيدفعولي ولا حاجة، قلتلهم ادفعوا قسط الشقة الشهري في جهاز الإسكان".

وتابعت: "وبعدها طلب مني الشقة التانية لابنه التاني عاطف، ففوجئت، بعد ما سكنوا، واحد عاوز يأجرها، والتاني قالي اللي هيحاول يدخل الشقة هكسر رقبته قبل رجله، فأنا أخدت الصدمت وسكت".

وأضافت: "بالصدفة حكيت القصة في فيديو، لقيته جاي امبارح بيخبط على الشباك، اطلعي يا كذا، ويا بنت كذا، وماسك سكينة في إيده، ومكنتش فاهمة بيقول إيه؟، ومش متخيلة؟، فجالي خرس ومكنتش عارفة أنطق، إنت طالعة تفضحينا على السوشيال ميديا، ده أنا هوريكي، وهددني بوظيفته، رغم إني أنا اللي بوست الجزم عشان أوظفه فيها، وقال هعمل فيكي وأسوي".