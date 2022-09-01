شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى جديد يلفت الأنظار لأميرة القلوب ديانا.. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لموقع "PureWow" كان هناك تركيز كبير من الإعلام على الأميرة ديانا خلال العامين الماضيين ، وهذا بسبب الموسم الرابع من مسلسل "The Crown" إلى "Spencer" المرشح لجائزة الأوسكار، ومع وجود العديد من الشركات المختلفة والمنصات التي تعمل على إنتاج أفلام متعلقة بحياة الأميرة ديانا فكان من الصعب معرفة أبرز تلك الأعمال التي قد تكون جسدت بالفعل حياتها.

ومع آخر حلقة عرضت من برنامج "Stream On" تم الإفراج عن عمل وثائقي قادم سيعرض حياة الأميرة ديانا من إنتاج شركة "The HBO" وكان هذا وفقا لما تحدثوا عنه ضيوف الحلقة الخبراء الملكيون " فيل موتز" و "راشيل جولمي" مع مضيفي البرنامج "راشيل بوي" و "روبيرتا فيوريتو".

وبالحديث عن الفيلم الوثائقي القادم للأميرة ديانا فهو سيعرض حياة الأميرة ديانا بطريقة لم تشهدها من قبل لذلك فهو يستحق المشاهدة ،و يتكون الفيلم من مقاطع صوتية و فيديوهات أرشيفية متعلقة بحياة الأميرة ديانا،و أوضحت "بوي" أن هناك العديد من الصور الخيالية للأميرة "ويلز" ستخرج هذا العام و الفيلم الوثائقي فريدا جدا و ستشعر بمدى قرب الأميرة ديانا من المشاهد و وافقها "فيوريتو" وأضاف "هذا هو الشعور بالفعل التي ستشعر به خلال مشاهدة الفيلم و من خلال المقاطع التي تم تحريرها معا في جدول زمني منظم، هو يشبه "The Crown" ولكنه أكثر واقعية مع لقطات حية.

و ناقشت "بوي" و "فيوريتو" كيف يمكن رؤية وضع الأميرة ديانا مع الصحافة و كيف تعامل الصحافة الأن الأمير هاري وميغان ماركل,وقال "جولمي" أن هذا الفيلم يجب أن يتم مشاهدته وأضاف أن مخرج الفيلم "ايد بيركن" قال له أنه أراد أن يخبر الناس بتلك القصة بطرق مختلفة لم يسبق لها مثيل.

وكان آخر عمل يكشف عن حياة الأميرة ديانا هو "Spencer" الذي صدر عام 2021 من إخراج "بابلو لارين" والذي حاز على إعجاب الكثير من المشاهدين وبدأ عرض الفيلم الوثائقي في 13 من أغسطس والذي يكشف الكثير عن حياة الأميرة ديانا .