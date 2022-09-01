شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الأميرة ديانا فى فيلم وثائقي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت "HBO" أحد اعمالها الجديد و هو الفيلم الوثائقي الذي يكشف عن حياة الأميرة ديانا بعنوان "الأميرة" وهو من إخراج "ايد باركين" وعرض الفيلم الحادثة التي حدثت للأميرة ديانا من 25 عاما في باريس و خلال الفيديو الذي تم عرضه يمكنك رؤية سيارة الأميرة وهى تسرع في الليل , وبعد ذلك يتم عرض فيديو من زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز ويعرض الفيديو رحلة الزوجان وذهابهم للكاتدرائية و السير في شوارع لندن ثم العودة إلى المنزل ثم بعد ذلك يعرض الفيديو خروجها من المشفى بعد ولادتها للأمير هاري.

وخلال مشاهدة الفيلم يمكنك رؤية كيف كانت الأميرة ديانا خجولة خلال عامها 19 وكيف تبتسم للجميع وكان لك أن تتخيل أين ستكون وكيف ستكون إن لم تكن كبرت خارج العائلة الملكية, وخلال أول مقابلة رسمية لها مع الأمير تشارلز امام الصحافة كانت تجيب بكلمات بسيطة جدا وتحاول قدر المستطاع تجنب النظر للكاميرا وبعد ذلك يعرض فيديو يظهر تغير الأميرة وكيف تغير حسها في الموضة وكم أصبحت ذات ثقة بنفسها تجيب على الأخرين بثقة كاملة ,واثناء حملها عندما تم سؤالها هل تتمنى طفلها أن يكون فتى أم فتاة اجابت أنها تريده فتى "فالفتيان أفضل دائما".

يكشف الفيلم أيضا عن أشهرمقابلة قامت بها الأميرة ديانا قبل الإعلان عن الطلاق الوشيك وقالت الأميرة "لقد كنت أنا المشكلة نقطة" وأضافت "نحن مثل الأنهار نريد دائما ان نأخذ منعطف جديد أثناء سيرنا" ومن بعد هذه المقابلة بدأ المشاهدين يتوقعون كيف كانت معاملة العائلة الملكية لهذه السيدة، وبدأ عرض الفيلم في 13 من أغسطس لهذا العام 2022 وهذا الفيلم يعد أول فيلم يتم إصداره بعد "Spencer" عام 2021 والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار.