شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى الفنان أمين العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية على نعي الفنان امين العسال مؤخراً من خلال حسابهم الرسمي على موقع فيس بوك عبر بيان أكدوا فيه مدي حزنهم على خبر وفاته وبدأوه بالآية القرآنية : "» يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي «. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل / امين العسال عضو النقابة شعبة الإنتاج، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، مؤكدين أن الجنازة الخميس الموافق 1/9/2022 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وسوف نوافيكم بموعد ومكان العزاء لاحقاً.



امين العسال

وحرص قطاع كبير من المشاهير ما بين الفنانين والمذيعين على نعي الشاب امين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً مخلفاً حالة كبيرة من الحزن ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين كل من نعوه بكلمات مؤثرة عكست محبتهم الشديدة له، وهو الأمر الذي حصل مع الإعلامي شريف مدكور الذى عبر عن حزنه بشدة قائلاً : "مش قادر اصدق اني بكتب كده، الله يرحمك يا امين".

في حين نعاه المؤلف عبد الرحيم كمال ببوست مطول عبر فيس بوك أكد خلاله أنه لا يعرفه معرفة مقربة، ولكنه وجد حب الناس له بشكل كبير، مؤكداً انه شعر وكأنه فقد شخص قريب جداً، منه رغم أن معرفتهما لم تتعدي حدود موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من خلال البوستات خفيفة الظل له.

اما المخرج خالد جلال فكتب اعرف انك سعيد لأنك ستلتقى بالغالية والدتك، وانك مطمئن لانك طيب القلب، في حين كتب بطرس دانيال : "بقلوب حزينة نودع اخينا، الفاضل، والرائع، وصاحب الواجب امين العسال"، كما وصفته الفنانة وفاء صادق بالأخ.