حمزة العيلي يكشف موعد جنازة الفنان أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان حمزة العيلي أن جنازة الفنان أمين العسال، بعد ظهر الخميس، بمسجد السيدة نفسية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حمزة العيلي: "صلاة الجنازة على حبيبي الغالي أمين العسال غدًا إن شاء الله من مسجد السيدة نفيسة بعد الظهر".

وتابع: "دعواتكم لهذا الرجل الأصيل الجدع اللي كان بيوزع البسمة في أشد لحظات تعبه على كل الناس، دعواتكم له بالرحمة والمغرفة والثبات عند السؤال".

يذكر أن المخرج تامر حمزة، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد صراع مع المرض.

وكتب حمزة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمين العسال في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا أمين، على قد طيبة قلبه وجدعنتك، سلام يا صاحبي إلى أن نلتقي".

وتعرض أمين العسال لأزمة صحية منذ فترة استلزمت نقله المستشفى، حتى رحل عن عالمنا اليوم.

الفنان أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه زكي، شارك بأدوار صغيرة في عدة أعمال من بينها "وتبقى الأرض دائما"، "شمال يا دنيا"، "المواطن برص".

وعمل "العسال" في عدد من القنوات كما قدم برنامج بعنوان "فص برلنت" استضاف من خلاله عدد من النجوم.