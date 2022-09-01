"ماسك سكينة وعايز يقتلني" الراقصة هندية تكشف تهديدات نجل شقيقها بعد استيلائه على شقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الممثلة هندية، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من نجل شقيقها الذي استولى على شقتها التي اشترتها منذ سنوات.

وقالت هندية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كنت راجعة من العمرة ومعايا باسبور أخويا، ومعايا بطاقة ابنه، فاشتريت شقتين من جهاز الإسكان، وكتبت واحدة باسم أخويا، وواحدة باسم ابنه، وعندي شقة باسمي قاعدة فيها".

وتابعت: "مكانش يعرف إن فيه شقق باسمه هو وابنه، وأنا بدفع كل حاجتهم وأقساطهم، وأخويا طلب مني يتجوزا فيها، فوافقت، ومكانوش بيدفعوا أي حاجة ليا، قولتلهم ادفعوا قسط الجهاز الشهري بس، واكتشفت إنهم مبيدفعوش أي حاجة، ففوجئت عمرو ابن أخويا قالي إنه هيأجر الشقة، فقولتله دي مش بتاعتك هتأجرها إزاي؟، فقالي أهو اللي حصل، فتصدمت وسكت، فقولت للتاني، وإنت يا عاطف؟ ناوي تعمل إيه؟ فرد عليا: لا ياعمتي أنا اللي هيدخل الشقة أكسر رقبته قبل رجله، ده أبويا مات في الشقة، فالكلمة وجعتني واتخضيت".

واستطردت: "رفعت قضية والمحامي بتاعي برضه خدعني، بعد ما قالي تمام وخسر القضايا، لإن على الورق الشقق باسمهم، وسكت بقالي 4 أو 5 سنين وحاطة في قلبي".

وعن تصاعد الأزمة وتهديدها، قالت: "بالصدفة حكيت القصة في فيديو، لقيته جاي امبارح بيخبط على الشباك، اطلعي يا كذا، ويا بنت كذا، وماسك سكينة في إيده، ومكنتش فاهمة بيقول إيه؟، ومش متخيلة؟، فجالي خرس ومكنتش عارفه انطق، انت طالعة تفضحينا على السوشيال ميديا، ده أنا شغال في محكمة شمال وهوريكي، وهعمل وأسوى، خرجت الساعة 3 بالليل، وطلعت على قسم شبرا، ومعايا صاحبتي، وعملت المحضر وجابوه في المحضر النهاردة، وكان ماشي بيقولي إنت لسه شفتي حاجة؟، يعني هو معموله محضر، وبيقولي إنت لسه شفتي حاجة؟، الولد مش طبيعي، وعمل فيها الغلبان، وخرج من سرايا النيابة، وأهو بيقول إنه هيقتلني، معرفش هيقتلني إزاي؟ الله أعلم؟، وأنا دخلت للمأمور بالليل مكانوش لسه جابوه، قولتله حرام عليكوا، الواد بيقول هيقتلني، هتستنوني لما أجيلكوا قتيلة، يا جماعة حرام عليكوا خدوا موقف، والخطوة الجاية المحامي بيقولي المحضر هيتحفظ، ويمضوه على عدم تعرض".