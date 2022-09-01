الرئيس الأوكراني زيلينسكي يلقي كلمة في مهرجان فينيسيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في حفل افتتاح الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

قال زيلينسكي في خطابه الأخير لصناع السينما، بعد أن تحدث سابقًا في مناسبات من بينها افتتاح مهرجان كان السينمائي هذا العام، إن قصة الحرب تتجاوز حدود الإنسانية والفطرة السليمة.

وتابع الرئيس الأوكراني الذي كان ممثلاً قبل أن ينتقل إلى السياسة: "إنها دراما تستند إلى أحداث واقعية يجسدها أناس من لحم ودم، وهي فيلم رعب ليس 120 دقيقة بل 189 يوما من الحرب الدائرة في أوكرانيا".

في جزء من الرسالة، قدم قائمة بأسماء الأطفال الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ثم ظهرت أسماء 358 طفلاً على شاشة سوداء، تتراوح أعمارهم بين 17 عامًا إلى بضعة أسابيع فقط. حسب موقع "سكرين ديلي".