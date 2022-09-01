شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 9 ملايين و465 ألف جنيه فى شباك التذاكر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات حاليًا إيرادات بلغت 9 ملايين جنيه و465 ألف جنيه وذلك خلال الأسبوع الحالى، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 6 أفلام معروضة حاليًا، وهم "تسليم أهالى، و"الدعوة عامة"، و"خطة مازنجر" إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها منذ عيد الأضحى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، وننشر إيرادات الأفلام أمس وإجمالى ما حصده كل فيلم منذ انطلاق عرضه.

تسليم أهالى": 3,608,031 خلال اسبوع

وصلت إيرادات الفيلم 21 مليون جنيه، الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

كيرة والجن": 2,166,425 خلال اسبوع

حصيلة إيرادات الفيلم 110 مليون جنيه ، كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

عمهم": 1,544,106 خلال اسبوع

حصد الفيلم مليوناً و544 الف جدنيه خلال الأسبوع الجارى ، لتصبح محلصة ما حققه حتى الآن 48 ملوين جنيه ألف جنيه والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

بحبك": 996,080 خلال اسبوع

تخطى 50 مليون جنيه فى اجمالى ايراداته، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

الدعوة عامة": 348,600 خلال اسبوع

حقق الفيلم إيرادات في الاسبوع الجارى إيرادات بلغت 348 ألف جنيه

وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

خطة مازنجر: 802,675 خلال اسبوع

اجمالى إيرادته 800 ألف جنيه وهو بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .