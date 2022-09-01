شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور وعبد الرحيم كمال وخالد جلال ينعون أمين العسال: "وجع قلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قطاع كبير من المشاهير ما بين الفنانين والمذيعين على نعي الشاب امين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً مخلفاً حالة كبيرة من الحزن ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين كل من نعوه بكلمات مؤثرة عكست محبتهم الشديدة له، وهو الأمر الذي حصل مع الإعلامي شريف مدكور الذى عبر عن حزنه بشدة قائلاً : "مش قادر اصدق اني بكتب كده، الله يرحمك يا امين".



شريف مدكور ينعى امين العسال

في حين نعاه المؤلف عبد الرحيم كمال ببوست مطول عبر فيس بوك أكد خلاله أنه لا يعرفه معرفة مقربة، ولكنه وجد حب الناس له بشكل كبير، مؤكداً انه شعر وكأنه فقد شخص قريب جداً، منه رغم أن معرفتهما لم تتعدي حدود موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من خلال البوستات خفيفة الظل له.



عبد الرحيم كمال

اما المخرج خالد جلال فكتب اعرف انك سعيد لأنك ستلتقى بالغالية والدتك، وانك مطمئن لانك طيب القلب، في حين كتب بطرس دانيال : "بقلوب حزينة نودع اخينا، الفاضل، والرائع، وصاحب الواجب امين العسال"، كما وصفته الفنانة وفاء صادق بالأخ.



خالد جلال

اما الفنان مراد مكرم فسرد قصته مع المرض، ومعاناته التي لم تتوقف بسبب أزمات صحية شديدة، لم تمنع ضحكته وابتسامته الدائمة في وجه كل من حوله.



مراد مكرم



الفنانة وفاء صادق

وتوفى الفنان أمين العسال عقب تدهور حالته الصحية ما استلزم دخوله المستشفى قبل وفاته، حيث حرص على نعيه عدد من زملاءه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة سهير طه حسين، ومن أبرز من نعوه الفنان محمد على رزق الذى كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك : "امين العسال في ذمة الله نسألكم الدعاء".