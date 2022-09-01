شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية: انطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ إنعام محمد علي: لجنة التحكيم تجتمع أسبوعيا لتقييم الأعمال المشاركة بمعايير تضمن الموضوعية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تحديد يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري موعدًا لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات المهرجان، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتجتمع لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، أسبوعيًا لمشاهدة الأعمال المرشحة في المسابقة، وتصفيتها طبقاً لعدد من العوامل المحددة التي يتم تقييم جودة الأعمال بناءً عليها، للاختيار منها بموضوعية وشفافية، وتتكون اللجنة من مجموعة من خبراء الصناعة في مختلف المجالات، بمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير السينمائي سامح سليم والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

في هذا الصدد، قالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، إن أعمال لجنة التحكيم تجري بشكل دوري منتظم، لمشاهدة كل الأعمال المرشحة في المسابقة، لافتة إلى أن هناك عدد من المعايير الفنية التي يتم تقييم الأعمال الدرامية على أساسها، من خلال أساتذة وخبراء وفنانين مخضرمين، وقد روعي في اختيار الأعضاء تنوع الخبرات والأعمار، بما يضمن الحيادية والموضوعية في اختيار الأعمال الفائزة.

أضافت أن هذا المهرجان يعد فرصة عظيمة لإلقاء الضوء على المواهب الحقيقية، ودعمها لتستمر في تقديم أعمال فنية ذات جودة عالية، تليق باسم الدراما المصرية العريقة، وتكون انعكاسًا لاهتمام الدولة بهذه الصناعة وتوفير الإمكانيات اللازمة لنموها وتطورها، في ظل الدور الريادي لمصر بين دول المنطقة في مجال الفن والثقافة بوجه عام، مؤكدة أن تاريخ الدراما المصرية مليء بالنماذج الناجحة والمؤثرة في المجتمع المصري والعربي.

ومن المقرر عقد مهرجان القاهرة للدراما سنوياً في سبتمبر من كل عام، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.



