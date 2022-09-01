شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق ونشوى مصطفى وأيمن بهجت قمر ينعون أمين العسال بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قطاع كبير من الفنانين ومقدمي البرامج على نعي الفنان امين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً، متأثراً بتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، ودخوله المستشفى خلال الأيام الماضية حيث كتب مذيعين مثل محمد رشدي : "مع السلامة يا صاحبى، استريحت بعد شيلة تهد جبال، نسيت تقولنا على سر حب الناس ليك، وسر الابتسامة والضحكة وانت بتتعذب".



محمد شردى

في حين نشر ايمن بهجت قمر نص رسالة سبق وأرسلها امين العسال له، أكد فيها الأخير على اعتزازه وحبه له، وعلق عليها العسال وقتها بقوله عبر فيس بوك : "يا حبيبى يا امين، اخر رسالة ليك، كنت بتودع حبايبك".



ايمن بهجت قمر

اما الفنانة نشوي مصطفى فكتبت : "مع السلامة يا طيب اخيراً ارتحت، ربنا يجعل الليلة اسعد لياليك"، .. واكتفى احمد فايق بنشر صورته والتعليق عليها : "امين العسال مات"، في إشارة إلى مدي تأثره وحزنه.



نشوي مصطفى