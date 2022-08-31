ميريام فارس تتوعد فارس كرم بالقضاء: “رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:47 مساءً - اشتعلت الأزمة بين الفنانة اللبنانية ومواطنها الفنان فارس كرم، عقب إلغاء حفل الأخير الذي كان مقرر إقامته في في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي.

وأعلنت ميريام فارس أنها في صدد اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه حديث فارس كرم ضدها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت الفنانة اللبنانية أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال مهاجمته لها عبر حسابه على “تويتر”: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”.

وكان قد بدأ الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس بسبب بوستر حفل مشترك ضمن فعاليات موسم جدة، إذ بدت صورة ميريام أكبر من صورته، الأمر الذي دفعه للانسحاب، وأعلن أن الحفل تم إلغاءه من الشركة المنظمة.

وتعليقاً على إلغاء حفل مواطنها، بسبب حجم صورة فارس، قالت ميريام فارس، إن الأمر بيد الشركة المنظمة في السعودية، واعتذرت إلى فارس بسبب هذا الأمر، ونفت وقوع خلاف بينهما، وأشارت إلى أنها تخطط لإحياء حفل قريب معه دون أن تعلن تفاصيل.

وسخر فارس من أن يكون تصميم البوسترات الدعائية للحفل في يد الشركة المنظمة للحفل، وقال “السعودية اللي بتقرر؟ بتعرف شي ما بدي رد على نفسيات محمضة، وكتر خيرها إنها وصفتني بخيرة الشباب وأي نفسيتها محمضة هالقد ونص وزيادة”.

اندهشت ميريام فارس من تصريحات فارس كرم وقالت: “أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة”.

وأضافت الفنانة اللبنانية في تصريحات لبرنامج the insider بالعربي وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

وما أشعل الأزمة فعليا، حينما أعاد فارس كرم نشر تعليق ميريام فارس على حديثه، ووجه فيها إساءة لها، وكتبت: “بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح.. صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا”.

وأرفق فارس كرم تغريدته بوسم سب فيه ميريام، ما جعل الأخيرة تعلن توجهها نحو القضاء واتخاذ إجراءات قانونية تجاه مهاجمته وسبه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.