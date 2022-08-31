شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أمين العسال نجل الفنانة سهير طه حسين والجنازة غدًا من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان أمين العسال عقب تدهور حالته الصحية ما استلزم دخوله المستشفى قبل وفاته، حيث حرص على نعيه عدد من زملاءه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة سهير طه حسين، ومن أبرز من نعوه الفنان محمد على رزق الذى كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك : "امين العسال في ذمة الله نسألكم الدعاء".



محمد على رزق على فيس بوك

كما كتب المخرج تامر حمزة عبر حسابه على فيس بوك أيضًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمين العسال في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا أمين، على قد طيبة قلبه وجدعنتك، سلام يا صاحبي إلى أن نلتقي"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة غداً بعد صلاة الظهر.