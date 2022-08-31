شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لصناع فيلم "The White Noise" قبل افتتاح مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان فينيسيا وتستمر حتى 10 سبتمبر، وحرص المخرج "نواه باومباخ" على الخضوع لجلسة تصوير من أجل الترويج لفيلمه "The White Noise" وهو فيلم الافتتاح، وحضر كل أيضا كل من "آدم درايفر" بطل الفيلم وباقى أبطاله جريتا جيروج ودون شيدل وجودى ترنر سميث ورافى كاسيدى.

ويترأس لجنة التحكيم كل من "جوليان مورو" و"ماريانو كوهن" و"ليوناردو دي كاستانزو" وآخرون، وكان رئيس مهرجان فينيسيا قد صرح من قبل أن المهرجان سيتخلى عن جميع قيود كورونا هذا العام، ومن المتوقع حضور ما يزيد عن 1000 شخص في مكان سالا جراندي في بالازو لحضور حفل الافتتاح الليلي والذي سيقدمه الممثل الاسباني المقيم في إيطاليا "روسيو مونوز موراليس".

وفي سياق متصل تنافس النجمة كيت بلانشيت، من خلال فيلمها TÁR للمخرج تود فيلدمان، بمهرجان فينيسيا ويشاركها بطولة العمل نويمى ميرلانت، ويتناول الفيلم قصة Lydia Tár، واحدة من أعظم الملحنين، وأول رئيسة قائدة على الإطلاق لأوركسترا ألمانية كبرى.

أما النجمة تيلدا سوينتون تنافس هى أيضا بفيلم THE ETERNAL DAUGHTER للمخرجة جوانا هوج، وهو العمل الذى يتناول قصة ابنة فى منتصف العمر وأمها المسنة، تواجهان الأسرار المدفونة منذ فترة طويلة لدى عودتهما إلى منزل عائلتهما السابق، وهو قصر كبير أصبح فندقًا شبه شاغر.

ومن الأفلام المنتظرة أيضا، فيلم جنائن مُعلقة، للمخرج العراقى أحمد ياسين دراجى، ضمن مسابقة Horizons Extra وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول أسعد، البالغ من العمر 12 عاما، والذى يتبنى دمية جنسية أمريكية، عثر عليها فى أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه فى مرمى صراع يعتمد فيه على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.



ابطال فيلم The White Noise



ابطال فيلم The White Noise



ابطال فيلم The White Noise



ابطال فيلم The White Noise



أدم درايفر