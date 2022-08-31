شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: سأشارك في عمل درامي سيكون مفاجأة للجمهور قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة ميرفت أمين ، عن سعادتها الكبيرة بالفنان القدير رشوان توفيق ، موضحة أن توفيق من

ووجهت ميرفت أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء، رسالة على الهواء للفنان رشوان توفيق قائلة " انت بركة حياتي وأشعر بالأمان والطمأنينة لوجودك، مشددة على أنها تتواصل معه باستمرار للحديث معه عن أي شئ يزعجها ، مضيفة أنها تستمع جيداً لنصائح الفنان القدير رشوان توفيق ".

وتابعت ميرفت أمين ، أن رشوان توفيق يشعر من صوتي إذا كنت سعيدة أو حزينة .

وكشفت ميرفت أمين، أن هناك مسلسل ستشارك فيه سيكون مفاجأة للجمهور ، سيتم الإعلان عنه قريبا ".