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عفاف شعيب: شائعة وفاتى سخيفة.. وكلنا هنموت

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عفاف شعيب ، عن استيائها الشديد، من انتشار شائعة وفاتها على بعض المواقع الإخبارية.

وعلقت شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء، أن شائعة وفاتي سخيفة، مشددة على أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من جميع أنحاء الوطن العربي للتأكد من صحة المعلومة.

وأضافت: "ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، ومن فترة برضو كانت إشاعة وفاة ميرفت امين و خالد زكي".

يذكر أن إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك، قد نشرت صورة للفنانة الكبيرة عفاف شعيب تفيد أنها رحلت عن عالمنا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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