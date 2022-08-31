شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: شائعة وفاتى سخيفة.. وكلنا هنموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عفاف شعيب ، عن استيائها الشديد، من انتشار شائعة وفاتها على بعض المواقع الإخبارية.

وعلقت شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء، أن شائعة وفاتي سخيفة، مشددة على أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من جميع أنحاء الوطن العربي للتأكد من صحة المعلومة.

وأضافت: "ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، ومن فترة برضو كانت إشاعة وفاة ميرفت امين و خالد زكي".

يذكر أن إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك، قد نشرت صورة للفنانة الكبيرة عفاف شعيب تفيد أنها رحلت عن عالمنا.