شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أحدث كليباته الغنائية.. "غربلت البر كله ما لقتش ولا صاحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى حجاج أحدث أغانيه من خلال أغنية تحمل اسم "غربلت البر كله"، وهي الأغنية التي تعد أحدث أغنيات حجاج، حيث تبدأ بلومه لأصدقاءه وتوجيه العتاب لهم على تركه فيما يعيشه من أزمات مثلما تقول الكلمات الذى يتغني بها خلال الأغنية التي تقول في مطلعها.

"غربلت البر كله ما لقتش ولا صاحب، الضم معاه شكوتي، وامشى معاه واتعاجب، تعبت من وحدتي، وفى العذاب راكب، يسوقني قطر الزمن، على قلة النايب، يا للى الزمان راقلكم، وجرحتوا ناس منكم".

الأغنية من كلمات ناصر جلال، والحان:مصطفي حجاج، توزيع شودز، ميكس وماستر: هاني محروس، وأعلن حجاج عن طرحها من خلال حسابها على موقع انستجرام مؤكداً على طرحها، ليتفاعل معه متابعيه فور طرحها من خلال التعليقات التى عكست التهنئة له على الأغنية.

جدير بالذكر أن النجم مصطفى حجاج سبق وأحيا واحدة من أقوى حفلاته للمرة الأولى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، فى الثاني والعشرين من الشهر الجارى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، ومنها بتاع النعناع وخطوة وأنا بتقطع من جوايا وياباي ووداعك مر وحب مين ونصيبي وقسمتي وهتزهزه.

وبدأ النجم مصطفى حجاج حفله الغنائي على هامش مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 بأغنية "بناقصة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.