جوليان مور وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطون صورا تذكارية

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القاهرة - سامية سيد - حرصت لجنة تحكيم الدورة الـ79 من مهرجان فينسيا على التقاط الصور التذكارية سوياً بمجرد وصولهم إلى فعاليات المهرجان، الذى يحظى بمتابعة كبيرة من المواقع العالمية، حيث حضرت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة جوليان مور، والتي ترأس المهرجان للمرة الأولى بمسيرتها الفنية، بعدما حظى خبر رئاستها للجنة بحفاوة بالغة من قبل المتابعين.

وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

جوليان مور من مواليد شهر ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، كان والدها بيتر مور سميث يعمل في الجيش الأمريكي وكانت والدتها أني محللة نفسية من أصل أسكتلندي.

عشقت جوليان مور القراءة وشاركت في مسرحيات المدرسة ونصحتها معلمتها أن تمتهن مهنة التمثيل ، ولم يعارض والدي جوليان مور أمر التمثيل لكن طلبا منها استكمال دراستها الجامعية وبالفعل التحقت بجامعة بوسطن وتخرجت منها عام 1983. بعد تخرجها انتقلت جوليان مور لنيويورك وعملت كنادلة في البداية ثم شاركت في أحد حلقات مسلسل (The Edge of Night) عام 1983.

ونالت عام 1998 ترشيح لجائزتي الجولدن جلوب والأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم (Boogie Nights) وفي عام 2000 نالت جوليان مور ثاني ترشيح لها لجائزة الجولدن جلوب ولكن هذه المرة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (An Ideal Husband) أيضًا عام 2000 شهد ترشيح أخر لجوليان مور حيث رُشحت لجائزتي الجولدن والأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم (The End of the Affair).



جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً







جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً







جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً جوليان مور واعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا يلتقطوا الصور التذكارية معاً



