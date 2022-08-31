شكرا لقرائتكم خبر عن "ماتبكيش" لنجم برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" تتخطي 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت اغنية ماتبكيش لنجم برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" اسامة عطية اكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها.

وذلك بعدما طرحت شركة ميديا هب سعدي - جوهر الاغنية التي تعد اولى اعماله الغنائية وبمثابة انطلاقة جديدة نحو بوابة النجومية والاحتراف بعد النجاح والشعبية الذي حققها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الدوم.

الأغنية من انتاج المتحدة للخدمات الاعلامية وهي من كلمات مصطفى ناصر والحان احمد سعد وتوزيع موسيقي النابلسي.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب على الشواطيء المصرية مع تقديم رقصات استعراضية ومن اخراج احمد المرسي، وتقول كلمات الاغنية " ماتبكيش ياللي غايب علينا نحن حيرا ودمعنا باين في عينينا لو انت في نار احنا في نار كلنا "

من ناحية أخرى يشار إلى أن القائمة الكاملة للفائزين ببرنامج الدوم تضم، في فئة التقديم التليفزيوني، كل من: مريم حسن، يارا مجدي، وفي فئة التمثيل: سعد سمير وماريا أسامة، وفي فئة الغناء: أسامة عطية وأسماء الجمل.