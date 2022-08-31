مستعينا بأغنية لـ أم كلثوم.. عمر كمال ينشر برومو أغنية "خلينا سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عمر كمال برومو أغنيته الجديدة "خلينا سهرانين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

واستعان عمر في الأغنية ببعض مقاطع من أغنية "ألف ليلة وليلة"، لكوكب الشرق أم كلثوم.

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا: "خلينا سهرانين، قريبا"، وعلق الفنان أحمد جمال: "أول واحد سمعها أنا".

جدير بالذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي، كما أثار أزمة جديدة بسبب أغنيته "سهرانين" التي استعان فيها بمقطع من لحن أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وطرح المطرب عمر كمال مؤخرا ثاني دويتو يجمعه مع المطرب عبد الباسط حمودة، بعنوان "حلوين" من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا.

وتعد "حلوين"، الأغنية الثانية التى تجمع عمر كمال بـ عبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت 32 مليون مشاهدة.