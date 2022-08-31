عفاف شعيب لمصراوي: "سأرفع دعوى أمام النائب العام لمقاضاة مروجي شائعة وفاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، أن صحتها جيدة وتقضي يومها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها قررت مقاضاة مروجي شائعة وفاتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قرر مقاضاة صاحب صفحة شاطرة ولهلوبة الذي روج لشائعة الوفاة، وتوجه محامي النقابة برفع دعوى أمام النائب العام".

وتابعت الفنانة الكبيرة: "لابد من غلق الصفحات التي تروج مثل هذه الشائعات، وتطبيق القانون ضد القنوات والصحف".

وكانت إحدى الصفحات عبر موقع فيسبوك، قد نشرت صورة للفنانة الكبيرة عفاف شعيب تفيد أنها رحلت عن عالمنا.

الفنانة الكبيرة عفاف شعيب تعتبر من أشهر الفنانات، قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا خالدة من بينها: "العار"، "الشهد والدموع"، "ضد الحكومة"، "المعتوه"، "القضية المشهورة".