محمد رمضان يكشف كواليس شخصيته في فيلم "ع الزيرو" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، صورًا من كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر رمضان صورا لشخصية "دراجون" التي يجسدها في الفيلم، وعلّق: "شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو، بإذن الله 2023 بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن شركة العدل جروب، نشرت صورًا من كواليس فيلم "ع الزيرو"، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "شركة العدل جروب جمال العدل، تشارك الجمهور كواليس فيلم على الزيرو، بطولة النجم محمد رمضان، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج أحمد العدل".

وأعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالعمل الذي سيتعاون من خلاله لأول مرة بالفنانة نيللي كريم، إذ يتشاركان بطولة فيلم "ع الزيرو" إخراج محمد العدل.

ونشر رمضان صورة الكلاكيت عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو، إنتاج جمال العدل تأليف د/مدحت العدل إخراج محمد العدل. مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللي كريم ومبسوط بوجود باقي نجوم الفيلم.. ثقة في الله نجاح".