منهم حلا شيحة وشيكو.. نجوم الفن يهنئون كندة علوش على مولودها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزقت الفنانة السورية كندة علوش، بطفلها الثاني "كريم" من زوجها الفنان عمرو يوسف، حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "علوش" صورة رفقة طفلها، وعلقت: "الحمد لله رب العالمين، رزقنا بكريم عمرو يوسف، كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير، كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام".

وتابعت: "اللي مروا بتجربة مشابهة أكيد بيعرفوا الإحساس، الحمد لله ألف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها، شكراً للأطباء اللي كانوا أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة اللي فاتت بأمان وصحة شكراً للصديق الأخ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة إدريس لرعايتها واهتمامها الشديدين وشكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة كندة وزوجها الفنان عمرو يوسف بمولودهما الجديد، ومن هؤلاء:

بسمة

كتبت الفنانة بسمة: "مليون حمدالله على سلامة كريم حبيبتي".

إنجي علاء

وكتبت السيناريست إنجي علاء: "حمد الله على سلامتك حبيبتي، وألف مليون مبروك، ربنا يحفظه ويباركلكم فيه وهو وأخته".

مكسيم خليل

وكتب الفنان مكسيم خليل: "ألف الحمد لله على السلامة وعلى سلامة كريم، الله يحميه ويحفظه ويخليكم لبعض وماتشوفو غير الخير والسعادة والصحة والراحة بطريقكم".

ريهام عبد الغفور

وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور: "مبروك يا حبيبتي وألف حمد الله على سلامته، ربنا يطمنكم عليه ويديم عليه الصحة والعافية يارب".

سلمى أبو ضيف

وكتبت الفنانة سلمى أبو ضيف: "ربنا يحميه يارب".

هنا الزاهد

وعلقت هنا الزاهد: "ربنا يحميه ويحفظوا يارب".

مي عمر

وعلقت مي عمر: "مبروك حبيبتي، ربنا يحفظهلكم".

منى زكي

وكتبت منى زكي: "حبيبي".

رشا مهدي

وكتبت الفنانة رشا مهدي :"ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".

دنيا سمير غانم

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم: "حمد الله على سلامتكوا أنتوا الاتنين، ربنا يحفظكم جميعا يارب".

رانيا يوسف

وكتب الفنانة رانيا يوسف: "مبروك يا حبيبتي".

حلا شيحة

وعلقت حلا شيحة: "مبروك".

شيكو

وكتب شيكو: "حمد الله على السلامة، يتربى في عزك".

سوزان نجم الدين

وكتبت الفنانة سوزان نجم الدين: "حبيبتي ألف الحمد لله على سلامتك وألف مبروك".

وفاء عامر

وعلقت الفنانة وفاء عامر: "ألف ألف ألف مبروك حبايبي".

هنا شيحة

وكتبت الفنانة هنا شيحة: "نور بيته ومليون حمدالله على سلامته يا كندوشة".

درة

وكتبت درة: "سلامة كريم، يتربى في عزكم".

ومن ناحية أخرى شاركت كندة علوش في مسلسل "ستات بيت المعادي"، بطولة: إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.