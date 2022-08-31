حسين فهمي: "القاهرة السينمائي" في نفس مستوى وقيمة مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان حسين فهمي، رئيس الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ إن المهرجان يواجه تحديا يجبر إدارته على تقديم أفضل ما لديها لكونه معبرا عن السينما المصرية والعربية.

أضاف فهمي، خلال مقابلة نشرها المهرجان عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "القاهرة السينمائي" ينتمي إلى مهرجانات الدرجة الأولى في العالم، مؤكدا أنه "في نفس مستوى وقيمة مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين التي تنافس مهرجان القاهرة".

تابع: "نقبل التحدي وإن شاء الله سنقدم أفضل ما لدينا، نحاول أن يكون لدينا لجان تحكيم متميزة، وأفلام مهمة استطعنا الحصول عليها، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة تهم صناع السينما للغاية".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل (FIAPF).