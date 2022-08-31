تداول مقطع فيديو ل ” هنا الزاهد ” تسب معجبا طلب التقاط صورة معها .. والفنانة تعلق

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” هنا الزاهد ” ظهرت به وهي غاضبة بسبب إصرار أحد المعجبين على التقاط صورة (سيلفي) معها وهو الأمر الذي رفضته .

وقالت هنا الزاهد لهذا الشخص : ” مش هينفع عشان وشي .. قولت مش عايزة تصوير انتو حمير، الأرف ده ” .. ليرد عليها قائلا : ” حمير!! .. كتر خيرك يا فنانة ” .

وخرجت هنا للتعليق على هذا المقطع مشيرة إلى أنه كان مشهدا من مسلسلها (حلوة الدنيا سكر) وأن الشخص الموجود بالفيديو كان ممثلا معها ولا تعلم هدفه من نشره بهذه الطريقة وكأنه موقف حقيقي .

ونشرت هنا عبر حسابها على إنستجرام الفيديو المتداول إلى جانب المشهد الحقيقي من المسلسل وكتبت في تعليقها : ” عشان اخلص من موضوع الفيديو المنتشر .. الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزله كإنه حقيقي ” .

وتابعت : ” أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده .. ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر .. وياريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق ” .