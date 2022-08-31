بكاش مايوه جرئ.. داليا مصطفى تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة على البحر – شاهد الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:43 مساءً - الكثيرات من نجمات الفن يحرصن على قضاء إجازاتهن الصيفية مع أسرهن وأصدقائهن على الشواطئ، أو السفر في نزهة سياحية داخل مصر، ويفضل بعضهن أن يشاركن الجمهور صورهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصةً “إنستجرام“.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء الفنانة داليا مصطفى، التي تقضي إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتعرض يوميا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالاتها علي البحر وكانت أبرزها إطلالة الكاش مايوه.

وظهرت داليا مصطفي في الصور علي شاطئ البحر، مرتدية كاش مايوة باللون الأصفر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع قبعة صيفية باللون البيج.

داليا مصطفى بإطلالة كاچوال أمام البحر

كما شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة كاجوال أمام البحر في لحظات الغروب، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر الكيرلي وملامحها الطبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل.

كما ظهرت داليا مصطفى في صورة سيلفي أخرى قامت بمشاركتها عبر خاصية الاستوري، برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، مما نال إعجاب متابعيها.

آخر أعمال داليا مصطفى

وكانت الفنان داليا مصطفى قد قدمت آخر أعمالها مسلسل «الحرير المخملي» والذي تم اقتباسه عن رواية تحمل نفس الاسم والتي ألفتها أميمة عز الدين، وتدور أحداث المسلسل في مراحل زمنية مختلفة تبدأ من الثمانينات مرورًا ببداية الألفية الثناية وحتى وقتنا هذا.

مسلسل «الحرير المخملي» يأتي من بطولة النجم مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، سامي مغاوري، هالة فاخر، طارق صبري، العمل من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، وحمدي التايه، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة داليا مصطفى، عبّرت عن رفضها أن تكون محل النجمة نيللي كريم في مسلسلها الأخير «فاتن أمل حربي» الذي قام ببطولته زوجها النجم شريف سلامة، وقالت إن الأخير لو تعرض لها بالضرب كما كان يفعل ضمن أحداث المسلسل، فسيكون ردها هو الاعتداء عليه بالضرب فوراً، ووقتها لن يكرر فعلته.

داليا تلقت سؤالاً مباشراً خلال حوارها مع برنامج «البخت» على قناة «الشمس» حول ردة فعلها لو تحول زوجها شريف سلامة إلي شخصية سيف الدندراوي، وردت قائلة: «لو (شريف) بقى (سيف) أول حاجة هعملها إن القلم اللى هاخده هرده، أنا مش مع إن الست تتضرب وتسكت أبدًا، هتضربني هضربك فى نفس اللحظة، مش هيكررها تاني أبدًا».

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