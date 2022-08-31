ورد الخال غاضبة : ” ناس بشعة بلا دم وبلا تربية ” .. ما القصة ومن قصدت ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أعربت الفنانة ” ورد الخال ” عن غضبها من تعليقات بعض الأشخاص على جنازة الفنان الراحل ” جورج الراسي ” والذين انتقدوا عدد من المشاهد التي حدثت بالجنازة من تشغيل أغانيه بمكبرات الصوت وإطلاق الزغاريد والأعيرة النارية .
فكتبت ورد الخال في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري مهاجمة منتقدي جنازة جورج الراسي : ” ناس بشعة ما بتفهم بشيء إلا النقد الفارغ .. بتحاسبك على زعلك أو على فرحك، وعلى واجبك أو على قلة واجبك .. ناس بلا دم وبلا تربية ” .
وتابعت ورد الخال موجهة حديثها إلى الفنان الراحل جورج الراسي : ” هول الناس اللي أنت رحت يا جورج وتركتهن بهالعالم .. عينك ع أهلك من فوق ونحنا رح نصليلك ” .
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