وفاة ممثلة شهيرة عن عمر ناهز ال 32 عاما بشكل مفاجئ

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أعلنت الناطقة بإسم الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية ” تشارلبي دين “عن وفاة الأخيرة عن عمر ناهز ال 32 عاما بشكل مفاجئ .

وأشارت إلى أن تشارلبي دين قد وافتها المنية في أحد مستشفيات مدينة نيويورك دون أن تكشف عن أية تفاصيل حول سبب وفاتها .

وعرفت تشارلبي دين بمشاركتها في بطولة فيلم (Triangle of Sadness) الحاصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كام لهذا العام 2022 .

من هي تشارلبي دين ؟

ولدت في 5 فبراير عام 1990 في عاصمة جنوب إفريقيا كيب تاون، وخطت خطواتها الأولى كعارضة أزياء في عمر ال 6 سنوات .

وبدأت تشارلبي دين مسيرتها في التمثيل في عام 2010 بدور في فيلم جنوب إفريقي يحمل إسم Spud، وعادت لتشارك في الجزء الثاني منه عام 2013 .

ومن أشهر أعمالها فيلم Death Race 3: Inferno، فيلم Blood in the Water، Don’t Sleep، An Interview With God، ومسلسل Elementary .

وكانت قد نجت الممثلة الراحلة في عام 2008 من حادث سيارة تسبب في كسر بمعصمها وأربعة أضلاع ومرفق كما أدى إلى حدوث تدهور في الرئة .