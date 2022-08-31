كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير مقطع فيديو ل (جو) نجل الفنان الراحل ” جورج الراسي ” من زوجته السابقة عارضة الأزياء ” جويل حاتم ” .
وظهر جو الراسي في الفيديو في أحدث ظهور له وهو يوجه رسالة إلى والده الراحل ويعبر من خلالها عن إشتياقه له فقال : ” بابي كيفك منيح .. أنا كتير اشتقتلك ” .
وتابع نجل جورج الراسي بكلمات مؤثرة : ” أنا بعرف إنه إنت عم بتشوفني من السما يا بابي .. كتير اشتقتلك وماما كمان عم تشتقلك .. إنت بالسما فوق ” .
وكانت قد أشارت الفنانة ” نادين الراسي ” في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إلى أن نجل جورج الراسي يتواجد حاليا مع والدته وقد أخبروه عن خبر وفاة والده في حادث سير .
فقالت : ” دايما بيتغزل بباباه، إنت قلبي يا جورج، إنت عيوني يا جورج، إنت إذا بيصيرلك شي أنا بموت .. قولناله إنه صار بالسما بس هذا الشي منيح ” .
وتابعت : ” بدو طبيب نفسي الولد يفسرله .. شو بدي افسرله إنه يا حبيبي جبناك على بلد ما بتعرف أي ساعة بتموت .. جورج بيلبقله هيك معقول ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له .. نجل جورج الراسي يوجه رسالة مؤثرة لوالده : ” كتير اشتقتلك .. بعرف إنك بتشوفني من السما “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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