ملكة جمال مصر للمراهقات.. 20 صورة لـ شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - توّجت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكو تين 2022.

ومن جانبها؛ نشرت الفنانة انتصار، صورا لابنتها ومقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يتضمن صورا لـ"شاهيستا" مصحوبة بمقطع من أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، وعلّقت: "ألف مبروك يا حبيبتي.. ما شاء الله ربنا يحفظها".

كما نشرت الصفحة الرسمية لـ"Miss Eco Teen Egypt" عبر "فيسبوك"، صورا من الحفل.

وأقيم حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، بأحد فنادق القطامية هايتس يوم ٢٨ أغسطس.

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة انتصار، عرض مسلسل "مجنونة بيك" عبر منصة "شاهد"، من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي وغيرهم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.