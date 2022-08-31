أول تعليق من انتصار بعد فوز ابنتها بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة انتصار، عن سعادتها بفوز ابنتها شاهيستا نادر، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكو تين 2022.

ونشرت انتصار، مقطع فيديو لابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يتضمن صورا لها مصحوبة بمقطع من أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، وعلّقت: "ألف مبروك يا حبيبتي.. ما شاء الله ربنا يحفظها".

وتوّجت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكو تين 2022.

وأقيم حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، بأحد فنادق القطامية هايتس يوم ٢٨ أغسطس.

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة انتصار، عرض مسلسل "مجنونة بيك" عبر منصة "شاهد"، من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي وغيرهم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.