"كتر خيرك يا فنانة".. هنا الزاهد تكشف حقيقة سبها معجب طلب التقاط صورة معها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على متداولي فيديو لها بوصفه يُظهر رفضها التصوير مع أحد معجبيها.

ونشرت هنا، مقطعي فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أحدهما من أحد مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والآخر المقطع المتداول وتقول فيه بانفعال: "قولت مش هينفع، أنتوا.. (تقوم بسبه)"، فيرد مصوره: "كتر خيرك يا فنانة".

وعلّقت هنا قائلة: "عشان أخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزلة كأنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده، ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. وياريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "بحبك"، بطولة، تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.