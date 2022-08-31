على الشيزلونج.. هيفاء وهبي تنشر صورا من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "مايوه" وهي جالسة على "الشيزلونج"، بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "استمتعي بوقتك، يا قلبي، بنت البحر، بنت مدهشة، قلبي، خمسة امواه، تلبئلي الضحكة، جميلة الجميلات، الجمال عدى الكلام، ملكة" وغيرها.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.