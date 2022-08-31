تسريب خطير من "وعد إبليس".. "شاهد" تنشر صورا حصرية للمسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "شاهد"، عن صور ترويجية لمسلسل "وعد إبليس" للنجمين عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"؛ نشرت "شاهد" صورا من "وعد إبليس"، مصحوبة بتعليق: "تسريب خطير.. صور حصرية من كواليس الإعلان الترويجي للعمل المنتظر بقوة (وعد إبليس).. من أعمال شاهد الأصلية.. ابتداء من ١٦ سبتمبر".

"وعد إبليس" عبارة عن سلسلة تشويق نفسية مكوّنة من 6 أجزاء لمجموعة mbc ومنصة شاهد، تتناول قصة رجل يبيع روحه لإنقاذ المرأة التي يحبها، وهو الثنائي الذي يجسده عمرو يوسف وعائشة بن أحمد.

وتدور أحداث العمل عندما يتلقى الثنائي خبر حمل الزوجة مؤخرا بفرح شديد، لكن بعدها مباشرة تأتيهما المأساة الكبرى ألا وهي إصابتها بواحد من أخطر أنواع سرطانات المخ، فيحاول الزوج إنقاذها بكل السبل، لذلك يقوم بالتضحية الكبرى وبيع نفسه للشيطان، الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، لكنه في المقابل يبدأ في اختبار معاناة مريرة لأن الظلام والشر يبدأن في النمو بداخله رويدًا رويدًا.

"وعد إبليس" بطولة: عمرو يوسف فتحي عبد الوهاب، وعائشة بن أحمد وغيرهم.