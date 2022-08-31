نادين الراسي: "جورج كتافه ضيقين على التابوت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعيش الفنانة اللبنانية نادين الراسي، حالة من الحزن بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في حادث سير، 27 أغسطس الجاري، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وقالت نادين، خلال لقائها في برنامج "Arabwood": "جورج كتافه ضياقين على التابوت، لإن الدنيا كلها ما كانت ساعته قبل، ولابس بدلة كتير حلوة".

أضافت: "والله العظيم وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليهن، إذا بتحطوله الميكروفون في إيده بتحس بده يغني، بده بس يغني".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، بعد أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد" وغيرها.