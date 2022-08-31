أحمد داود: كنت مرعوب في الحقيقة خلال تصوير فيلم "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعود النجم أحمد داود، إلى دور العرض السينمائية من خلال فيلم "يوم 13"، والذي يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر إطلاقه خلال 2022.

وصرّح أحمد داود عن دوره في الفيلم، في بيان له، قائلا: "تجربة فيلم (يوم 13) ممتعة ومرعبة جدًا، كنت مرعوب في الحقيقة خلال التصوير، لإن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودي كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم".

وتابع: "شخصية عز الدين مركبة، ومع أحداث الفيلم بتبدأ تكتشف حاجات تانية في شخصيته زي طفولته وفترة دراسته، اللي بتأثر على أحداث رعب كتيرة في الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر".

ويشارك داود في بطولة فيلم "يوم 13" النجوم دينا الشربيني، شريف منير، وأروى جودة، ويُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم "هيصة" والذي ينتظر إطلاقه خلال 2023، ويقوم خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم.