إبنتا علا غانم تخطفان الأنظار بجمالهما الأوروبي في أحدث ظهور… نُسخة منها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - شاركت علا غانم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جمعتها ببناتها فريدة وكاميليا الدفراوي خلال نزهه صباحية.

ظهرت علا وهي مرتديه توب أوف شولدر من اللون الأسود، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا بشكل طبيعي مع مكياج خفيف يناسب الأجواء الصباحية، وتعتبر هذه الصورة هي أول ظهور رسمي لها بعد عام من زواج ابنتها.

وتفاعل متابعي علا مع الصورة وتمنوا لها السعادة برفقة بناتها، وتغزل العديد من متابعيها في جمال بناتها الأوروبي.

حفيد علا غانم:

وأكدت علا غانم في آخر لقاء تلفزيوني أجرته أن ابنتها الصغرى تزوجت من سنتين قبل شقيقتها الكبرى، وأكدت أن عندها حفيد اسمه “زين” يبلغ من العمر سنه وشهرين، من ابنتها الصغرى، وأضافت أن الـ 9 سنين التي ابتعدت فيها عن بناتها خسرت فيها أمور كثيرة.

كما شهدت الحلقة وصلة من البكاء من الفنانة علا غانم على الهواء، وذلك بعدما لم تتمكن من قطع وحبس دموعها وطلبت من مضيفتها لميس الحديدي توقف التصوير، حيث جاء هذا البكاء بمجرد حديثها عن أصعب فتراتها فى عام 2016.

وأضافت علا غانم أنها في أغسطس من عام 2016 كنت راجعة من أمريكا حالتها النفسية سيئة للغاية، ثم استمرت في البكاء وارجعت السبب بذلك إلى شعورها بأن بناتها وحشوها للغاية، لأنها حينما سافر بناتها لأمريكا كانت تشعر بألم غير طبيعى لأنهن بعاد عنها.

إبتعاد علا غانم عن الفن:

علا غانم ابتعدت عن عالم الفن والأضواء منذ عام 2017، واختارت أن تستقر في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة بناتها، خاصة وأنها انشغلت عنهم طوال الفترة السابقة بسبب أعمالها الفنية.

استطاعت علا خلال فترة إقامتها في أمريكا أن تؤسس عمل خاص بها، فأنشأت شركة في الولايات المتحدة الامريكية بولاية كاليفورنيا بالإضافة إلى فندق مخصص للكلاب تقدم من خلاله خدمات مميزة.

أكدت علا غانم في آخر ظهور لها أنها لا تمانع في العودة للتمثيل مجددًا، لكنها لن تقبل المشاركة في أي عمل فني مثل الأوقات السابقة، فهدفها الأساسي الآن هو الاستمتاع بالفن، لكنها في الفترات السابقة كانت تضطر لقبول بعض الأدوار من أجل الدخل المادي.

آخر ظهور فني لعلا غانم:

كان آخر ظهور للفنانة علا غانم فنيًا عام 2017، حيث قدمت فيلم “الفندق” مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل “طعم الحياة” مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل “ظل الرئيس” مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أمريكا، وظهرت العام الماضي 2021 مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” ومن وقتها لم تظهر علا على الساحة الفنية بعد اللقاء.

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