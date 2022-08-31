جويل حاتم لطليقها جورج الراسي : ” بعرف إنك عم بتشوفني .. بحبك لحدود الإدمان “

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - وجهت عارضة الأزياء ” جويل حاتم ” عدة رسائل إلى طليقها الفنان الراحل ” جورج الراسي ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلالها عن حبها وافتقادها له .

فكتبت في منشور لها في تعليقها على وفاة زوجها السابق : ” جورج خليل الراسي ما بيموت .. هو موجود معي بقلبي وضميري وروحي .. هو عطاني إبننا جو جورج الراسي أجمل هدية بالكون ” .

وتابعت : ” جورج حبيبي، بعرف إنك عم بتشوفني .. أنا بوعدك وحياة ابننا جو إني كون قد الحمل، وبس إضعف إنت مدلي إيدك .. بحبّك لحدود الإدمان ” .

كما نشرت جويل حاتم مجموعة من الصور تجمعها بجورج الراسي وقالت في تعليقها عليها : ” يا حبي الأبدي إنت ” .. وفي صورة أخرى للفنان الراحل مع نجله جو علقت قائلة : ” يا حياتي إنتو .. يا قلبي إنتو يا روحي إنتو ” .