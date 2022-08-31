كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - وجهت عارضة الأزياء ” جويل حاتم ” عدة رسائل إلى طليقها الفنان الراحل ” جورج الراسي ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلالها عن حبها وافتقادها له .
فكتبت في منشور لها في تعليقها على وفاة زوجها السابق : ” جورج خليل الراسي ما بيموت .. هو موجود معي بقلبي وضميري وروحي .. هو عطاني إبننا جو جورج الراسي أجمل هدية بالكون ” .
وتابعت : ” جورج حبيبي، بعرف إنك عم بتشوفني .. أنا بوعدك وحياة ابننا جو إني كون قد الحمل، وبس إضعف إنت مدلي إيدك .. بحبّك لحدود الإدمان ” .
كما نشرت جويل حاتم مجموعة من الصور تجمعها بجورج الراسي وقالت في تعليقها عليها : ” يا حبي الأبدي إنت ” .. وفي صورة أخرى للفنان الراحل مع نجله جو علقت قائلة : ” يا حياتي إنتو .. يا قلبي إنتو يا روحي إنتو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر جويل حاتم لطليقها جورج الراسي : ” بعرف إنك عم بتشوفني .. بحبك لحدود الإدمان “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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