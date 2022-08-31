خبر مؤسف جدًا عن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها أعلنت من خلالها إصابتها بمتحور أوميكرون بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجرتها مؤخرًا.

علّقت ليلى أسفل الصورة قائلة “أنا عايزة أشكر كل حد خد من وقته دقيقة وبعتلي وفرحني في عيد ميلادي وخصوصا الفانز بجد أنا كنت ببذل كل جهدي أني أشوف كل الفيديوهات الي أنتوا عاملينها ومفوتش ولا فيديو حقيقي أنا بحب كل حاجة بتعملوهالي وأصلا أنتوا أي حاجة منكم حلوة بجد شكرا قوي علي مجهودكم الكبير أنتوا عندي حاجة كبيرة و مهمة قوي”.

وتابعت ليلى كلامها كان نفسي النهاردة أكون بحتفل مع أهلي وأصحابي بس للأسف أنا إيجابي أوميكرون ودي تالت مرة مرتين كورونا و المرة دي أوميكرون بس الحمد لله أكيد متضايقة وتعبانة بس إدعولي أخف بسرعة وبحبكم قوي شكرا من قلبي.

تعليق الفنان أحمد زاهر:

وعلّق والدها أحمد زاهر علي هذا الكلام قائلًا “سلامتك يا روح قلبي من جوه وإن شاء الله تخفي بسرعة وتبقي زي الفل وهاعملك عيد ميلادك بعد ما تخفي وعد”، تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها الشفاء العاجل.

بكلمات مؤثرة.. ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ملك زاهر فيديو للقطات تجمعها مع اختها، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “ما في منك… ولا حد زيك”.. إلى طفلتي الصغيرة وابنتي وشريكتي في كل شيء، أريد تكريم اليوم الذي دخلتي فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذي باركني فيه الله بأعظم هدية يمكن لأي شخص أن يحصل عليها: أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد وابنة اقاتل من أجلها”.

وتابعت ملك كاتبة: “شكرا لوجودك معي كلما احتجت إليكي، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنتي، سأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد، لقد كنت وسأكون دائمًا فخورة بأنك متألقة صغيرتي وأنا أحبك، عيد ميلاد سعيد عزيزتي”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن ليلى زاهر تشارك في بطولة “فيلم مطرح مطروح” للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

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