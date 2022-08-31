أنباء عن وفاة الفنانة ” عفاف شعيب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا عن وفاة الفنانة ” عفاف شعيب ” وهو ما خرجت الأخيرة للرد عليه والتأكيد على أنها مجرد شائعات .

فقالت عفاف شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” ببرنامج (حضرة المواطن) في تعليقها على ذلك : ” حاجة سخيفة جدا الحقيقة يعني .. من كام سنة مستلمني ومستلمين خالد زكي ” .

وتابعت : ” ومن يومين ميرفت أمين ولقيت ولاد أخويا بيصحوني الحقي يا عمتو خبر وحش .. ليه كده، ليه بتوجعو قلوبنا .. كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، بس امتى الله أعلم ” .

وأضافت : ” لكن محدش يكتب ويقول إننا متنا ويزعلوا الناس، والله العظيم من الصبح من ساعة ما صحيت و10 آلاف تليفون من كل مكان بتسأل عني ومن الدول العربية ” .