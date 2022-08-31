كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا عن وفاة الفنانة ” عفاف شعيب ” وهو ما خرجت الأخيرة للرد عليه والتأكيد على أنها مجرد شائعات .
فقالت عفاف شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” ببرنامج (حضرة المواطن) في تعليقها على ذلك : ” حاجة سخيفة جدا الحقيقة يعني .. من كام سنة مستلمني ومستلمين خالد زكي ” .
وتابعت : ” ومن يومين ميرفت أمين ولقيت ولاد أخويا بيصحوني الحقي يا عمتو خبر وحش .. ليه كده، ليه بتوجعو قلوبنا .. كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، بس امتى الله أعلم ” .
وأضافت : ” لكن محدش يكتب ويقول إننا متنا ويزعلوا الناس، والله العظيم من الصبح من ساعة ما صحيت و10 آلاف تليفون من كل مكان بتسأل عني ومن الدول العربية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة الفنانة ” عفاف شعيب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.